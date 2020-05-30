Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesindeki tenhalık (drone) Kent meydanındaki sessizlik Devriye görevindeki polis ve bekçiler KAYSERİ - İçişleri Bakanlığınca, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, meydanlar, cadde ve...

30.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:15

Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesindeki tenhalık (drone)

Kent meydanındaki sessizlik

Devriye görevindeki polis ve bekçiler KAYSERİ - İçişleri Bakanlığınca, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kayseri'nin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim.

Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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