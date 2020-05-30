Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesindeki tenhalık (drone) Kent meydanındaki sessizlik Devriye görevindeki polis ve bekçiler KAYSERİ - İçişleri Bakanlığınca, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, meydanlar, cadde ve...

Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesindeki tenhalık (drone) Kent meydanındaki sessizlik Devriye görevindeki polis ve bekçiler KAYSERİ - İçişleri Bakanlığınca, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kayseri'nin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim. Kaynak: AA