Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Hayvanlara yem bırakıldı
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Polis, Güncel

Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Hayvanlara yem bırakıldı

Boş cadde ve sokaklardan görüntü Hayvanseverlerin barınaktaki köpeklere yem getirmesi Hayvanseverlerin köpeklerle ilgilenmesi Polisler eşliğinde hayvanlara yem verilmesi Hayvanseverin konuşması Hayvanseverlerin polis eşliğinde alandan ayrılması Polislerin kuşlara ekmek ve su vermesi ANKARA -...

18.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:24
Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Hayvanlara yem bırakıldı

Boş cadde ve sokaklardan görüntü

Hayvanseverlerin barınaktaki köpeklere yem getirmesi

Hayvanseverlerin köpeklerle ilgilenmesi

Polisler eşliğinde hayvanlara yem verilmesi

Hayvanseverin konuşması

Hayvanseverlerin polis eşliğinde alandan ayrılması

Polislerin kuşlara ekmek ve su vermesi ANKARA - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Hayvanlara yem bırakıldı

Kaynak: AA

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