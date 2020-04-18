Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Hayvanlara yem bırakıldı
Boş cadde ve sokaklardan görüntü Hayvanseverlerin barınaktaki köpeklere yem getirmesi Hayvanseverlerin köpeklerle ilgilenmesi Polisler eşliğinde hayvanlara yem verilmesi Hayvanseverin konuşması Hayvanseverlerin polis eşliğinde alandan ayrılması Polislerin kuşlara ekmek ve su vermesi ANKARA -...
18.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:24
Boş cadde ve sokaklardan görüntü
Hayvanseverlerin barınaktaki köpeklere yem getirmesi
Hayvanseverlerin köpeklerle ilgilenmesi
Polisler eşliğinde hayvanlara yem verilmesi
Hayvanseverin konuşması
Hayvanseverlerin polis eşliğinde alandan ayrılması
Polislerin kuşlara ekmek ve su vermesi ANKARA - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: AA