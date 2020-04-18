Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Hayvanlara yem bırakıldı Boş cadde ve sokaklardan görüntü Hayvanseverlerin barınaktaki köpeklere yem getirmesi Hayvanseverlerin köpeklerle ilgilenmesi Polisler eşliğinde hayvanlara yem verilmesi Hayvanseverin konuşması Hayvanseverlerin polis eşliğinde alandan ayrılması Polislerin kuşlara ekmek ve su vermesi ANKARA -...

Boş cadde ve sokaklardan görüntü Hayvanseverlerin barınaktaki köpeklere yem getirmesi Hayvanseverlerin köpeklerle ilgilenmesi Polisler eşliğinde hayvanlara yem verilmesi Hayvanseverin konuşması Hayvanseverlerin polis eşliğinde alandan ayrılması Polislerin kuşlara ekmek ve su vermesi ANKARA - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kaynak: AA