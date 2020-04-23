Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı. Kısıtlamanın ilk gününde il merkezi dışında, ilçe ve mahallelerde de kolluk kuvvetleri dışında sokak ve yollar boş kaldı. Samsun-Sinop kara yolunda ise trafik yoktu. Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor Kaynak: AA