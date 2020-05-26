Kısıtlamanın 4. gününde sokaklar sessiz kaldı
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Kısıtlamanın 4. gününde sokaklar sessiz kaldı

Kısıtlamanın 4. gününde sokaklar sessiz kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce sokakları sessiz kaldı.

26.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:05

Kısıtlamanın 4. gününde sokaklar sessiz kaldı

DÜZCE - Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce sokakları sessiz kaldı.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce sokakları sessiz kaldı. Kısıtlamanın dördüncü gününde sessiz bir gün yaşanırken, şehrin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları boş kaldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde belirlenen noktalarda denetimlerine devam ederken, dışarıda olanların kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi. Genelge kapsamında izin verilen işletmeler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

Kısıtlamanın 4. gününde sokaklar sessiz kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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