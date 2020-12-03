Kısıtlamanın 3. gününde 'Haberim yoktu' diyen genç cezadan kaçamadı
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Kısıtlamanın 3. gününde 'Haberim yoktu' diyen genç cezadan kaçamadı

03.12.2020 23:54 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:53

Rize'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden ATM'ye para yatırmaya giden gence para cezası uygulandı.

Rize'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden ATM'ye para yatırmaya giden gence para cezası uygulandı. Cezayı yiyen genç kendisini durduran bekçilere "Kısıtlamadan haberim yoktu" dedi.

Kısıtlamanın 3. gününde saatlerin 21.00'ı göstermesiyle her ilde olduğu gibi Rize'de de gece bekçileri devriye atarak sokakta olan vatandaşlara kimlik ve izin belgesi sormaya devam etti. Rize Merkez Eminettin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler devriye attığı sırada sokakta gezen gence rastladı. Gencin kısıtlamayı ihlal ettiğini fark eden bekçiler bu kez polis ekiplerini çağırdı. Evden 21.00'dan önce çıktığını ve kısıtlamadan haberi olmadığını dile getiren genç, "Benim evim hemen burada. Ben 21.00'dan önce evden çıktım ama işim olduğu için çıktım. Hesaba para yatırdım. Yemin ediyorum ben yarından sonra sokağa çıkmanın yasak olduğunu biliyordum. 1 kereye mahsus ceza yemesek olmaz mı?" dese de cezadan kurtulamadı. Hakkında cezai işlem uygulanan genç daha sonra evine gönderildi.

Polisler uçaktan inen vatandaşı evine bıraktı

Öte yandan kısıtlamanın olduğu saatlerde sokakta bulunan Orhan Mercan isimli vatandaşta durdurularak kendisine neden sokakta olduğu soruldu. Uçakla seyahatin ardından şehre yeni geldiğini belgeleyen vatandaş, durdurulduğu yere ekip aracı getirerek valiziyle birlikte evine gönderildi. Kısıtlamaların yerinde olduğunu ve kontrollerden de memnun olduğunu dile getiren Mercan, "Denetimler çok iyi. Bende uzaktan geldim. Uçakla İstanbul'dan Trabzon'a ardından Rize'ye geldim. Denetimler gerçekten çok iyi" ifadelerini kullandı.

Gece Kartalları denetimlerine devam ederken, il genelinde yasaklara uyulduğu görüldü. - RİZE

Kısıtlamanın 3. gününde 'Haberim yoktu' diyen genç cezadan kaçamadı
Kısıtlamanın 3. gününde 'Haberim yoktu' diyen genç cezadan kaçamadı
Kısıtlamanın 3. gününde 'Haberim yoktu' diyen genç cezadan kaçamadı
Kısıtlamanın 3. gününde 'Haberim yoktu' diyen genç cezadan kaçamadı
Kısıtlamanın 3. gününde 'Haberim yoktu' diyen genç cezadan kaçamadı
Kısıtlamanın 3. gününde 'Haberim yoktu' diyen genç cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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