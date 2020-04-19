Kısıtlamanın 2'nci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de yollar boş kaldı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de yollar boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda, görevli az sayıda araç dışında yolların bomboş olduğu görüldü.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı.

Metrobüs ve otobüs duraklarında işlerine giden görevli az sayıda kişi görülürken, havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunun neredeyse bomboş olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda görevli az dayıdaki araç dışında yolun tamamen boş olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA