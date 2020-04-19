Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı - Haber
İstanbul

Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de yollar boş kaldı.

19.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:46
Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de yollar boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda, görevli az sayıda araç dışında yolların bomboş olduğu görüldü.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde İstanbul'da yolar yine boş kaldı.

Metrobüs ve otobüs duraklarında işlerine giden görevli az sayıda kişi görülürken havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunun neredeyse bomboş olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda görevli az dayıdaki araç dışında yolun tamamen boş olduğu görüldü.

Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haber
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haber
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Haber
36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti Haber
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım Haber
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ümit Besen Halil Sezai Rafet El Roman
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 21:03:50. #1.15#
title