Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de yollar boş kaldı.

Kısıtlamanın 2'inci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de yollar boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda, görevli az sayıda araç dışında yolların bomboş olduğu görüldü.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde İstanbul'da yolar yine boş kaldı.

Metrobüs ve otobüs duraklarında işlerine giden görevli az sayıda kişi görülürken havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunun neredeyse bomboş olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda görevli az dayıdaki araç dışında yolun tamamen boş olduğu görüldü.

Kaynak: İHA