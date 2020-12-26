Kısıtlamanı bittiği ilk dakikalarda drift yapmaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamanı bittiği ilk dakikalarda drift yapmaya çıktı

26.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:06
Kısıtlamanı bittiği ilk dakikalarda drift yapmaya çıktı

Denizli'de kısıtlamanın bittiği anda kendini dışarıya atan trafik magandası sabahın ilk saatlerinde boş yolda dakikalarca drift yaptı.

Denizli'de kısıtlamanın bittiği anda kendini dışarıya atan trafik magandası sabahın ilk saatlerinde boş yolda dakikalarca drift yaptı. Tehlikeli hareketler ile çevreye yüksek sesle rahatsızlık veren magandayı, vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobil, kısıtlamanın bittiği ilk dakikaları fırsat bilerek kendini dışarıya attı. Cadde üzerinde geniş yolu boş bulan trafik magandası, drift yapmaya başladı. Duyarsız sürücü, dakikalarca trafiği tehlikeye attı. Drift yapan sürücünün otomobilinden çıkan ses ise çevredeki vatandaşların rahatsız olmasına neden oldu. İşe gitmelerine az süre kala uyanan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Trafik magandasının o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Polis ekiplerinin gelmesine az süre kala, trafik magandası kayıplara karıştı. - DENİZLİ

Kısıtlamanı bittiği ilk dakikalarda drift yapmaya çıktı
Kısıtlamanı bittiği ilk dakikalarda drift yapmaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Merve Dizdar Oktay Kaynarca
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamanı bittiği ilk dakikalarda drift yapmaya çıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 15:16:14. #1.15#
title