Kısıtlamalı son pazar gününde sahilde turist yoğunluğu
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Kısıtlamalı son pazar gününde sahilde turist yoğunluğu

Kısıtlamalı son pazar gününde sahilde turist yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu son pazar gününde sahillerde turist yoğunluğu yaşandı.

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu son pazar gününde sahillerde turist yoğunluğu yaşandı. Turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, kısıtlamadan muaf turistler sahil keyfi yaptı. Denize girip güneşlenen turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. 1 Temmuz itibarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Haftaya pazar günü sahillerde turistlerin yanı sıra, Türkler ve yerleşik yabancıların da olması bekleniyor.Geçen hafta Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmasının ardından 2 günde kente 20 binden fazla turist geldi. Sahildeki yoğunlukta, Rus turistlerin yansıması da hissedildi.


Kısıtlamalı son pazar gününde sahilde turist yoğunluğu
Kısıtlamalı son pazar gününde sahilde turist yoğunluğu
Kısıtlamalı son pazar gününde sahilde turist yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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