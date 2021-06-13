Kısıtlamalı pazar gününde caddeler atlara kaldı

Kısıtlamalı pazar gününde caddeler atlara kaldı Kentin göbeğinde başı boş halde dolaşan 2 at, görenleri şaşkına çevirirken ilginç görüntüler ortaya çıktı Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü, kentin göbeğinde başı boş halde dolaşan 2 at, görenleri şaşkına çevirirken...

Kısıtlamalı pazar gününde caddeler atlara kaldı

Kentin göbeğinde başı boş halde dolaşan 2 at, görenleri şaşkına çevirirken ilginç görüntüler ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü, kentin göbeğinde başı boş halde dolaşan 2 at, görenleri şaşkına çevirirken ilginç görüntüler oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü, Mersin sokaklarındaki sessizlik nal sesleriyle bozuldu. Atları başı boş halde cadde ve sokaklarda dolaşırken gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyalarında paylaştı. Merkez Yenişehir ilçesinde kimi zaman ana cadde üzerinde hipodromu andıran görüntüleriyle yarış halinde görüntülenen, kimi zaman da ara sokaklarda başı boş halde dolaşırken kaydedilen atların görüntüsü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bağlı bulundukları ipin çözülmesiyle kaçtıkları düşünülen biri kahve rengi diğeri beyaz renkte olan atların, seyyar satıcılara ait olduğu sanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı