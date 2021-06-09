'Kısıtlamaların tamamen kalkması aşılamaya bağlı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Kısıtlamaların tamamen kalkması aşılamaya bağlı'

'Kısıtlamaların tamamen kalkması aşılamaya bağlı'
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının etkin aşılamaya bağlı olduğunu söyledi.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının etkin aşılamaya bağlı olduğunu söyledi. Turan, "Şu an pek çok kısıtlama ortadan kalktı. Kısıtlamaların tamamen kaldırılması, eş zamanlı aşılama sürecinin devam etmesiyle de ilişkili. Etkin aşılama yapılırsa yaz sonunda yani eylül ayında ortaya çıkma ihtimali olabilecek hasta sayısı artışının önüne geçilmiş olunur" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve koronavirüs salgınında son seyri DHA'ya değerlendirdi. Turan, gelinen aşamada pek çok kısıtlamanın ortadan kalktığını söyleyerek, "Bireysel önlemlerin daha önemli olduğunun vurgusunu yapmaya devam ediyoruz; özellikle aşılama süreci tam istediğimiz şekilde tamamlanana kadar. Kısıtlamaların kaldırılması aslında eş zamanlı aşılama sürecinin devam etmesiyle de ilişkili. Eğer etkin aşılama yapılırsa yaz sonunda yani eylül ayında ortaya çıkma ihtimali olabilecek bir hasta sayısı artışının önüne geçer. O yüzden bu dönemde üzerinde durmamız gereken konu aslında aşılamadır" diye konuştu.

'BU KONUDA ŞANSLI ÜLKEYİZ'Prof. Dr. Turan, vatandaşın aşıya talebinin iyi olduğunu belirterek, "Bu konuda çok şanslı bir ülkeyiz. Pek çok ülkeden daha iyi durumdayız ancak şu saatten sonra aşı gelmeye devam edecek ve daha genç grupların da aşılanması gerekiyor. O yüzden toplum içinde hareketli, aktif olarak gezen dolaşan bireylerin aşılama konusunda daha önceki grupların yaptığı gibi hassasiyet göstermesi gerekiyor. Aşılar dünyanın pek çok yerinde milyonlarca kişiye yapıldı. Biz de aşı konusunda bu şekilde hareket edeceğiz. Aşıyı herkese yapmak durumundayız ki pandeminin en önemli silahını doğru şekilde kullanmış olalım" dedi.

Prof. Dr. Turan ayrıca olası pik durumuna sağlık sisteminin hazır olduğunu kaydederek, "Sağlık sistemimiz görmüş olduğumuz 3 pik döneminde de elinden geldiğince sisteme dahil olup bir şekilde sistemi devam ettirebildi. Hastaların kabulü konusunda herhangi bir sorun yaşamadık. Bu nedenle sağlık sistemimiz buna her daim hazır" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Atilla Taş Demet Akalın Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Kısıtlamaların tamamen kalkması aşılamaya bağlı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:32:16. #1.15#

title