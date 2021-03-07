Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gümüşçülere akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gümüşçülere akın etti

07.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:24
Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gümüşçülere akın etti

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki hafta sonu kısıtlamalarının sonra ermesiyle vatandaşlar gümüşçülere akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki hafta sonu kısıtlamalarının sonra ermesiyle vatandaşlar gümüşçülere akın etti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde gümüş ve telkari sanatını yaşatan Akyüz Gümüş'ün sahibi İshak Akyüz, kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte müşterilerin mağazayı yoğun bir şeklide ziyaret ettiklerini belirtti. Bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirten Akyüz, "Normalleşme süreci başladı. Hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasıyla müşteri yoğunluğu başladı. Müşterilerimize online satış yaptığımız kadar yüz yüze satış yapmayı özlemiştik. Maske ve hijyen kurallarına uyarak, bu şekilde ekonomik açıdan da daha hızlı normalleşmeyi hedefliyoruz" dedi. - MARDİN

Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gümüşçülere akın etti
Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gümüşçülere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Hakan Yılmaz İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gümüşçülere akın etti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:24:51. #1.14#
title