Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu
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Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Sağlık

Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona erdi.

Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu

ELAZIĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona erdi. Elazığ'da vatandaşlar, kısıtlamaların kaldırıldığı ilk akşamda cadde ve sokakları doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziranda yapılan kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibari ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların büyük bir kısmının kaldırıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda 22.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da sona erdi. Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda Elazığ'da vatandaşlar evlere girmedi. Bazı vatandaşlar caddelerde gezerken bazıları da çay ocağı ve kafe gibi mekanlarda oturup arkadaşları ile sohbet etti. Uzun süre sonra kısıtlamasız bir şekilde sokağa çıktıklarını belirten vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Pandeminin yaklaşık bir buçuk yıldır hayatlarında olduğunu kaydeden Turgut Güneş isimli vatandaş, "Bu süreçte insanlar evlerde kapalı kaldı, dışarı çıkamadı. Yasaklar kalktı ama mesafe, hijyen ve maske dikkat etmek lazım. Bugüne kadar dikkat etmeye çalıştık. Bugün itibari ile kısıtlamalar kalktı. Bu hastalıkta önceki hastalıklar gibi tarihe karışacak. Arkadaşlarımızla birlikte bir bahçede oturuyoruz ve nefes almaya çalışıyoruz. Hastalığın en aza indirgenmesi için aşılarımızı olacağız. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor" dedi.

Kurallara uymaya devam ettiklerini aktaran Mustafa Öztürk isimli vatandaş da "Tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Devam eden kurallara uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyeni koruması lazım. Bizim toplum bu konuda düzensiz. Bunun örneğini gördük. Esneme olduktan sonra ciddi bir patlama oldu hastalıkta" diye konuştu.

Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu
Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu
Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu
Kısıtlamaların kalktığı ilk akşamda vatandaşlar sokakları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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