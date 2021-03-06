Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

Risk haritasında mavi kategoride olan ve kısıtlamaların kaldırıldığı Bingöl'de vatandaşlar aylar sonra hafta sonu dışarı çıktı, güneşli havanın tadını çıkardı.

Korona virüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında mavi kategorideki düşük riskli iller arasında olan Bingöl'de hafta sonu kısıtlaması da kalktı. Kısıtlamaların kalkmasıyla ilk hafta sonunu dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar güneşli havanın da tadını çıkardı. 'Kontrollü Normalleşme' sürecinde açılan çay ocakları, kıraathanelerin tedbirlere uyması ve yarı yarıya dolu olması dikkat çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de anonslar vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi.

Bingöl'de 20 yıldır çay ocağı işleten Nihat Demir, bekledikleri gibi bir yoğunluğun oluşmadığını ve insanların eve alıştığını söyledi.

Demir, "2 Mart'tan itibaren yasaklar kalktı ve ilk hafta sonumuza girdik. Çok yoğunluk bekliyorduk açıkçası maalesef umduğumuz gibi de olmadı. İnsanlar eve mi alıştı bilmiyorum ama umduğumuzu bulmadık. Tek temennimiz inşallah bu hastalıktan insanlar kurtulur, daha rahat bir ortamda daha güzel şeyler olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yasakların kalktığını ve rahatladıklarını aktaran vatandaşlardan Aydın Uzunboy ise "Yasaklar kalktı biz rahatladık. Hem devlet önlemini aldı hem de biz üzerimize düşeni yaptık. Ayrıca Cumhurbaşkanına ve sağlık bakanına teşekkür ederim. Özellikle Bingöl valisi de çok üzerinde durdu ve Bingöl'ün mavi kategoride olmasını sağladı. İnşallah tüm illerimiz bu duruma gelir" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı