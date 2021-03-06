Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

06.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:11
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

Risk haritasında mavi kategoride olan ve kısıtlamaların kaldırıldığı Bingöl'de vatandaşlar aylar sonra hafta sonu dışarı çıktı, güneşli havanın tadını çıkardı.

Risk haritasında mavi kategoride olan ve kısıtlamaların kaldırıldığı Bingöl'de vatandaşlar aylar sonra hafta sonu dışarı çıktı, güneşli havanın tadını çıkardı.

Korona virüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında mavi kategorideki düşük riskli iller arasında olan Bingöl'de hafta sonu kısıtlaması da kalktı. Kısıtlamaların kalkmasıyla ilk hafta sonunu dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar güneşli havanın da tadını çıkardı. 'Kontrollü Normalleşme' sürecinde açılan çay ocakları, kıraathanelerin tedbirlere uyması ve yarı yarıya dolu olması dikkat çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de anonslar vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi.

Bingöl'de 20 yıldır çay ocağı işleten Nihat Demir, bekledikleri gibi bir yoğunluğun oluşmadığını ve insanların eve alıştığını söyledi.

Demir, "2 Mart'tan itibaren yasaklar kalktı ve ilk hafta sonumuza girdik. Çok yoğunluk bekliyorduk açıkçası maalesef umduğumuz gibi de olmadı. İnsanlar eve mi alıştı bilmiyorum ama umduğumuzu bulmadık. Tek temennimiz inşallah bu hastalıktan insanlar kurtulur, daha rahat bir ortamda daha güzel şeyler olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yasakların kalktığını ve rahatladıklarını aktaran vatandaşlardan Aydın Uzunboy ise "Yasaklar kalktı biz rahatladık. Hem devlet önlemini aldı hem de biz üzerimize düşeni yaptık. Ayrıca Cumhurbaşkanına ve sağlık bakanına teşekkür ederim. Özellikle Bingöl valisi de çok üzerinde durdu ve Bingöl'ün mavi kategoride olmasını sağladı. İnşallah tüm illerimiz bu duruma gelir" dedi. - BİNGÖL

Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Cansu Dere Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaların kalktığı Bingöl'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 14:18:32. #1.16#
title