Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde denize girdiler
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Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde denize girdiler

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde denize girdiler Torunlarıyla birlikte deniz keyfi yaptılar Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Caddebostan Sahile akın eden gençler serinlemek...

10.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:34

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde denize girdiler

Torunlarıyla birlikte deniz keyfi yaptılar

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Caddebostan Sahile akın eden gençler serinlemek için denize girdi. Günde 10 saat dışarı çıkmasına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan bazıları torunlarıyla birlikte denize girerken, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 yaş altı gençlerin ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması ebeveyn gözetiminde tamamen kaldırıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise her gün saat 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkmasına izin verildi. Bu kapsamında hava sıcaklıklarını da fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan Sahile akın attı. Sahile gelen vatandaşlar, bisiklet sürme, spor ve yürüyüş yapma imkanı buldu. Caddebostan Sahilde bulunan halk plajına gelen bazı gençler denize girerek serinlerken, bazı vatandaşlar ise torunuyla birlikte denize girdi.

"Serinlemeye geldik"

Hüseyin İşliyen ağabeyleri birlikte geldiğini söyleyerek, "Haftada 1 kez geliyordum. Korona virüs yüzünden hiç gelemedim. Bu hafta geldim, mutluyum" dedi.

14 yaşındaki Nurettin Ahatali, "Bizim için kısıtlama kalktı. Ben de serinlemeye geldim. Mutluyuz, çok güzel" diye konuştu. Kemal Safar isimli genç, "Yüzmeye geldik. Kısıtlamaların kalktığı için çok mutluyum. Kaç aydan sonra ilk defa yüzmeye geldim" dedi.

Kızıyla birlikte denize giren Murat Demirkaya, "Bize en yakın olan yer Caddebostan. Biz de buraya geliyoruz. Güvenliği ve Can Kurtaranı var. Kısıtlamaların kalkmasını da fırsat bilerek ailemizle birlikte geldik" diye konuştu. Çocuğunu denize getiren Gülay Demir isimli bir vatandaş, "Havanın sıcaklığından faydalanmaya, yüzmeye, eğlenmeye geldik. Can sıkıntımızı attık. Çocuğu da sevindirdik, çok istiyordu burada denize girmeyi. Stres atmış olur diye düşündük. Güzel geçiyor günümüz" dedi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan biri, "Çok mutluyum. Evde paslandık resmen. Çok zordu. Burası çok güzel" diyerek yürüyüş yaptığını söyledi.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde denize girdiler

Kaynak: İHA

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