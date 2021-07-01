Kısıtlamaların kaldırılmasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece sahillerinde yoğunluk oluştu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.
Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.
Vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Gürpınar sahili ile Büyükçekmece sahiline gelmeye başladı.
Kahvaltılarını sahilde yapan vatandaşlar, denize girip güneşlenirken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarıyla beraber denizin tadını çıkardı.
Öğle saatlerine doğru sahillerdeki yoğunlukta artış gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş