Kısıtlamaları yaylada geçirmek istediler, kardan ekmek almaya bile çıkamadılar
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Kısıtlamaları yaylada geçirmek istediler, kardan ekmek almaya bile çıkamadılar

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Haberler | Güncel

Kısıtlamaları yaylada geçirmek istediler, kardan ekmek almaya bile çıkamadılar Mersin'in Erdemli ilçesinde Torosların yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kısıtlamaları yaylada geçirmek istediler, kardan ekmek almaya bile çıkamadılar

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Torosların yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonu kısıtlamasını yayla evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kar sebebiyle yollarında kapanmasıyla ekmek almak için dahi dışarıya çıkamadı. Erdemli Belediyesi ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek vatandaşların yollarını kardan temizledi.

Pandemi nedeniyle hafta sonu kısıtlamasını yayla evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kar yağışına yakalandı. Vatandaşlar ekmek almak için dahi uzak olan mahalle merkezlerine kapalı yollardan dolayı ulaşamadı. Ekipler gelen ihbarları değerlendirerek kapanan yolları tek tek ulaşıma açtı. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Küstülü, Tapureli, Alibeyli, Kızılen ve Sarıkaya mahallerinde kapanan yollar açıldı.

Bazı vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasını yayla evlerinde geçirmek istediklerini fakat kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirtirken, bazıları ise ekmek almak için dahi evden çıkamadıklarını dile getirerek, yolları açan ekiplere teşekkür etti.

Kısıtlamaları yaylada geçirmek istediler, kardan ekmek almaya bile çıkamadılar
Kısıtlamaları yaylada geçirmek istediler, kardan ekmek almaya bile çıkamadılar
Kısıtlamaları yaylada geçirmek istediler, kardan ekmek almaya bile çıkamadılar
Kısıtlamaları yaylada geçirmek istediler, kardan ekmek almaya bile çıkamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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