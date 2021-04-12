Kısıtlamaları ihlal edenlere ceza yağdı
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Kısıtlamaları ihlal edenlere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kısıtlamaları ihlal edenlere ceza yağdı

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 452 kişiye toplamda 489 bin 152 TL idari para cezası uygulandı.

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Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 452 kişiye toplamda 489 bin 152 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde son 7 günde kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenen 452 kişiye toplamda 489 bin 152 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kısıtlamaları ihlal edenlere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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