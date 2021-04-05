Kısıtlamaları ihlal eden 543 kişiye toplamda 615 bin TL ceza kesildi
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Kısıtlamaları ihlal eden 543 kişiye toplamda 615 bin TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kısıtlamaları ihlal eden 543 kişiye toplamda 615 bin TL ceza kesildi

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 543 kişiye toplamda 615 bin 262 TL idari para cezası uygulandı.

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Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 543 kişiye toplamda 615 bin 262 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde son 7 günde kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenen 543 kişiye işlem yapılarak, 615 bin 262 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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