Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı
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Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı

21.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:18
Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı

KORANAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını Fatih Belediyesi unutmadı.

KORANAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını Fatih Belediyesi unutmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Belediyesi, beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, Fatih'in meydanlarında, parklarında, sahil şeridi ve mahallerinde sokak hayvanlarını besledi. Sultanahmet, Beyazıt ve Eminönü Meydanları'nda güvercinler için kuş yemi ile su kapları bırakılırken, kedi ve köpeklere de mama verildi. Öte yandan hafta içinde de ilçe genelinde kedi ve köpekler için mama dağıtımı ekipler tarafından devam ediyor.


- İstanbul
Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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