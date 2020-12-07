Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma

Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Menderes Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar ile hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren Menderes Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler sahada

Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve pazartesi sabah saat 05.00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında sahada olan ekipler, yoğun bir çalışmaya imza attı. Temizlik işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, veteriner işleri müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalar ilçenin her noktasında gerçekleşti.

"Özverili çalışmalarımız sürecek"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında saha çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra konteyner temizleme çalışmalarına devam ederken, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz yeşil alanlarımızda ot biçimi ve ağaç budama çalışmalarını gerçekleştirdi. Veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ise sokakta yaşayan can dostlarımız için mama dağıtımlarını yaptı. Dört bir koldan Menderes'imiz için özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı