Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma

07.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:45
Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma

Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Menderes Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Menderes Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar ile hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren Menderes Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler sahada

Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve pazartesi sabah saat 05.00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında sahada olan ekipler, yoğun bir çalışmaya imza attı. Temizlik işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, veteriner işleri müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalar ilçenin her noktasında gerçekleşti.

"Özverili çalışmalarımız sürecek"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında saha çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra konteyner temizleme çalışmalarına devam ederken, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz yeşil alanlarımızda ot biçimi ve ağaç budama çalışmalarını gerçekleştirdi. Veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ise sokakta yaşayan can dostlarımız için mama dağıtımlarını yaptı. Dört bir koldan Menderes'imiz için özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. - İZMİR

Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma
Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma
Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Akdağmadeni Belediyesi'nden sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun çalışma
Akdağmadeni Belediyesi'nden sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun çalışma
Samsun'da kısıtlamada tramvaylar saat başı çalışacak
Samsun'da kısıtlamada tramvaylar saat başı çalışacak
Kısıtlamada çalışacak toplu ulaşım hattı sayısı 17'den 22'ye çıkarıldı
Kısıtlamada çalışacak toplu ulaşım hattı sayısı 17'den 22'ye çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aralık Fenerbahçe Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 09:51:04. #1.14#
title