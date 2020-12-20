Kısıtlamalarda Kırşehir temizlik görevlilerinden mesaj
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Kısıtlamalarda Kırşehir temizlik görevlilerinden mesaj

20.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:13
Kısıtlamalarda Kırşehir temizlik görevlilerinden mesaj

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz Cuma günü başlayan kısıtlamalarda şehrin temizliğini yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli vatandaşa çöp, maske ve eldivenlerini sokaklara atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz Cuma günü başlayan kısıtlamalarda şehrin temizliğini yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli vatandaşa çöp, maske ve eldivenlerini sokaklara atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sokakların bekçileri temizlik görevlileri; Cacabey Meydanı, Lise, Ankara ve Terme Caddeleri üzerinde kısıtlamalarla boş sokaklarda rahat çalışıyor.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yaşar Akdoğan, yasaklar nedeniyle dışarıda kimsenin olmaması nedeniyle mesailerinin de erken bittiğini söyledi.

Mustafa Turpçu ise vatandaşa yaptığı çağrıda; çöplerin, maskelerin ve kullanılan eldivenlerin sokaklara atılmamasını istedi. Turpçu açıklamasında, "Vatandaş kısıtlama nedeniyle çıkmadığından biz işimizi daha kolay yapıyoruz. Eldivenleri yerlere atmayalım. Şehrimizi temiz tutalım. Vatandaşlarımız saatinde çöplerini belirlenen yerlere bıraksınlar. Çöpleri konteynerlerin yanına değil içine bırakmalılar. Sokaklara eldiven ve maskenizi atmayın" diye konuştu.

Kırşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, 2 vardiya halinde kısıtlamalarda mesai zamanlarını da düşürerek çalışmalarını yürütüyor. - KIRŞEHİR

Kısıtlamalarda Kırşehir temizlik görevlilerinden mesaj
Kısıtlamalarda Kırşehir temizlik görevlilerinden mesaj
Kısıtlamalarda Kırşehir temizlik görevlilerinden mesaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 17:14:26. #1.14#
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