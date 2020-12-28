Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
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Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi

28.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:24
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında evlerde kalan vatandaşlara spor ve egzersiz yapılması öneren spor eğitmenleri, evde kalan vatandaşların atıştırmalık egzersizler ile kilo almayı engelleyerek rahatlayabileceklerini söyledi.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında evlerde kalan vatandaşlara spor ve egzersiz yapılması öneren spor eğitmenleri, evde kalan vatandaşların atıştırmalık egzersizler ile kilo almayı engelleyerek rahatlayabileceklerini söyledi.

Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle evde kalmak zorunda kalan vatandaşlar, hareketsiz kalma sebebiyle kilo alma problemleri yaşıyor. Evlerde kalan vatandaşların hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlaması için önerilerde bulunan spor eğitmenleri, egzersizlerin fiziksel ve psikolojiyi güçlendirmede etkisine dikkat çekti. Reformer Pilates Antrenörü ve Fonksiyonel Eğitmen Gizem Tevek, kısıtlamada evlerinde olan vatandaşların yarım saat süren atıştırmalık egzersizler yaparak kilo alma kaygısı yaşamadan psikolojik olarak da rahatlayabileceklerini söyledi. Evlerinde bulunan vatandaşların gün içerisinde mutlaka yarım saat kadar atıştırmalık egzersiz yapılmasını öneren Tevek, "Atıştırmalık egzersiz kişide rahatlama etkisi de yapıyor. Evde asla hareketsiz kalınmamalı. Egzersizleri en az 3 set, 15 tekrar olarak yaparlarsa o sırt ağrılarına da iyi gelir egzersizler. Kasları biraz çalıştırmalıyız" dedi.

"Hareketsiz kalmak kilo almaya neden olur"

Korona virüs salgını nedeni ile danışanların sayısının arttığını ve vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirdiklerini belirten Gizem Tevek, "Asla hareketsiz kalınmamalı. Hareketsiz kalmamız bizlerin kilo almasını neden olur. Bunları önlememiz gerekir. Bu hareketler üst bölgeyi çalıştırabileceğimiz bölgelerdir. Omuz ve sırt kaslarımızı da çalıştırabiliriz. Şınav yaparak arka kol egzersizleri de olabilir. Biseps yapabiliriz. Lastiklerle kolları yukarıya çekebiliriz. Squad egzersizleri yapabiliriz ve karın hareketleri yapabiliriz" diye konuştu.

"Sadece egzersizle kilo verilmez"

Evde yapılan hareketler ile sadece kilo verilmediğinin de altını çizen Antrenör Tevek, "Normalde zaten almamız gereken bir su tüketimimiz var. Yaklaşık 2.5, 3 litreye yakın su almamız gerekiyor. Egzersiz esnasında çok fazla su kaçırmamaya dikkat edelim. Yine birer yudum birer yudum su aldıkça olabilir. Çünkü karın bölgesini biraz şişirmeyelim ki, egzersizlerimizi tamamlayabilelim o bizi kısıtlamasın. Gösterdiğim hareketler ile kilo veremeyiz. Buna ek olarak bir diyet uygulamalıyız. Kardiyo yapmalıyız. Yürüyüş ve hit kardiyo olabilir. Koşu tarzında yapabilirsek buna destek yaparsa çok kısa süre içerisinde daha iyi sonuçlar alabiliriz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi
Kısıtlamalarda kilo almak istemeyenlere atıştırmalık egzersiz önerisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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