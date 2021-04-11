Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN - Haberler | Güncel

Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı Iğdırlı hayvanseverler hafta sonu kısıtlamalarında aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

IĞDIR - Iğdırlı hayvanseverler hafta sonu kısıtlamalarında aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Artan korona virüs vakalarının önüne geçmek için Iğdır'da hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Yasaklar kapsamında Iğdırlılar kurallara uyarken aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarının imdadına ise hayvan severler yetişti. Kendi imkanlarıyla kasaplardan et alan hayvanseverler yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının karınlarını doyuruyor.

'En az kendimiz kadar bu hayvanları da düşünmeliyiz'

Hafta sonu kısıtlamalarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ve bu yüzden vatandaşların sokak hayvanlarını unutmamaları gerektiğini hatırlatan Habip Argıç, "Bilindiği üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde caddelerde bir sürü sokak hayvanı cadde ve meydanlarda yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizlerde hayvan severler olarak elimizden geldiğince bu sokak hayvanlarının yeterli bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Kedi ve köpek maması alarak yada kasaptan çıkan artık etlerle sokak hayvanlarını doyurmaya çalışıyoruz. Ancak sokak hayvanları sadece hafta sonu kısıtlamalarında değil diğer günlerde de hatırlanmalı ve yiyecek ihtiyaçları karşılanmalı. En az kendimiz kadar bu hayvanları da düşünmeliyiz." dedi.

Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Perihan Savaş Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamalarda hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 15:26:16. #1.15#
title