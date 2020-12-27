Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar
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Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar

27.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:20
Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar

Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında boş kalan meydan, cadde, sokak ve yeşil alanlar belediyelerin çalışanları tarafından temizlenerek yeni haftaya hazırlanıyor.

Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında boş kalan meydan, cadde, sokak ve yeşil alanlar belediyelerin çalışanları tarafından temizlenerek yeni haftaya hazırlanıyor.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesinin üzerinden dört hafta geçti. Yasaklar sırasında evlerine en yakın bakkal ve marketlere giden, çalışan ve özel durumları bulunan vatandaşlar dışında kimse sokağa çıkamıyor. Sigara izmaritleri, tozlar, ağaçlardan dökülen kurumuş yapraklar ve yere atılmış çöpler ise belediyelerin temizlik personelleri tarafından süpürülüyor. Böylece boş kalan sokaklar çöplerden arındırılıyor. Şehrin birçok noktasında temizlik çalışmasını sürdüren görevliler, vatandaşlara hafta başında temiz bir ortam oluşturuyor. - ESKİŞEHİR

Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar
Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar
Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar
Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar
Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar
Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar
Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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