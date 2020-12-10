Kısıtlamalarda açık olan işletmelerde alkol satışı yapılmayacak
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Kısıtlamalarda açık olan işletmelerde alkol satışı yapılmayacak

10.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:53
Kısıtlamalarda açık olan işletmelerde alkol satışı yapılmayacak

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, kısıtlama sürecinde açık olan işletmelerde alkol satışı yasaklandı.

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, kısıtlama sürecinde açık olan işletmelerde alkol satışı yasaklandı.

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. işyerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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