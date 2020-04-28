Kısıtlamalara uymayan Rum milletvekiline 300 euro para cezası GÜNEY Kıbrıs'ta muhalefet DİKO partisi Milletvekili Zaharias Kulias, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamalara uymadığı için 300 euro para cezasına çarptırıldı.

GÜNEY Kıbrıs'ta muhalefet DİKO partisi Milletvekili Zaharias Kulias, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamalara uymadığı için 300 euro para cezasına çarptırıldı. Kulias, Rum polisi tarafından 25 Nisan tarihinde Larnaka'daki bir kebapçıda tespit edildi. Rum milletvekili, polis tarafından kısıtlamalara uymadığı konusunda uyarıldı. Polis, milletvekiline kısıtlamalara uymadığı gerekçesiyle 300 euro para cezası kesti.

Kaynak: DHA