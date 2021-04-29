Kısıtlamalara sayılı saatler kala kuaförler yoğunluk yaşandı
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Kısıtlamalara sayılı saatler kala kuaförler yoğunluk yaşandı

Kısıtlamalara sayılı saatler kala kuaförler yoğunluk yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bugün başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesi kuaförlerde yoğunluk oluşurken, tüm randevuların dolu olduğu öğrenildi.

Bugün başlayacak 17 günlük tam kapanma öncesi kuaförlerde yoğunluk oluşurken, tüm randevuların dolu olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının akabinde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Kısıtlamalara sayılı saatler kala çok sayıda işletme ve esnaf kapanma hazırlıklarına başladı. Bugün 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuaförler yoğun mesai yapıyor. Bu yoğunluktan memnun olan kuaförler 17 gün ne yapacakları kara kara düşünüyorlar. - BİLECİK

Kısıtlamalara sayılı saatler kala kuaförler yoğunluk yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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