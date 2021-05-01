Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
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Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler

Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de uzun yıllardır müzisyenlik yapan iki arkadaş, sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirlere farkındalık oluşturmak için şarkı besteledi.

Kocaeli'de uzun yıllardır müzisyenlik yapan iki arkadaş, sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirlere farkındalık oluşturmak için şarkı besteledi.

Kocaeli'de yaşayan Serhat Çoşkun ve Murat Kumru isimli iki müzisyen arkadaş, uzun yıllardır yaptıkları müzisyenlikle korona virüse farkındalık oluşturmak için şarkı besteledi. Alınan korona virüs tedbirleri ve kısıtlamalara farkındalık oluşturmayı hedefleyen Coşkun ve Kumru, besteledikleri şarkıyı sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. İki arkadaş müzisyenin sosyal medyada paylaştıkları klip, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Daha önce korona virüs ile ilgili şarkı besteleyen iki arkadaş, "Dışarıya çıkma yasak var" adlı son besteleri ile vatandaşların kısıtlama kararlarına daha fazla uymalarını sağlamayı amaçlıyor.

İnsanların tedbirlere uymasını sağlamak için şarkıyı bestelediklerini ifade eden Serhat Çoşkun, "Yaklaşık 20 yıldır aktif olarak sahnelerdeyim. Çok sevdiğim müzik öğretmeni arkadaşım Murat Kumru ile beraber düşündük. Şimdi yasakların bitmesi ve insanların sokağa çıkmaması lazım aslında. Fakat insanların dışarıya çıkmaması için bizim bir şeyler yapmamız lazımdı. Çünkü 420 gündür sahne almıyoruz. İnsanlar dışarı çıkmasınlar ki biz bu hastalığı yenip, sokaklara eski halimize dönelim. Murat arkadaşımın aklına bir şarkı yapmak geldi. Beraber sözlerini ve bestesini düzenledik sonra hayata geçirdik şarkıyı. Bu pandemi ile ilgili ikinci şarkımız. Korona şarkımız da güzel bir kitleye ulaştı. Korona ile ilgili şarkımız 'tak maskeni çık yola' idi. Bu da 'dışarıya çıkma yasak var' ile ilgili. Böyle yaparak vatandaşlara sosyal farkındalığı aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

"Yaklaşık bir ay içerisinde de şarkımız hazır oldu"

Vatandaşlara sosyal farkındalığı aşılamaya çalıştıklarını belirten Murat Kumru, "Müzik öğretmeniyim. Yaklaşık 20 yıldır sanat hayatı içerisindeyim. Bu besteyi aslında evde olan ve sokaktaki durumuzu derleyerek besteledik. Yani 'bundan sonra ne olacağı' ile ilgili senaryo düşünerek besteledik. Küçük küçük karelerken bu beste ortaya çıktı. Çünkü yasaklar vardı, insanlar evden çıkamıyordu. Ekmekçiler, manavcılar kapının önüne geliyorlardı. Hep televizyon, hep telefon ve aynı dizi vardı. Yaşanmış olan her şeyi kaleme aldım sadece. Yaklaşık bir ay içerisinde de şarkımız hazır oldu. Tanıdığımız tüm çevredeki arkadaşlarımız, öğrenci ve velilerimize gönderdiğimizde hepsi çok beğendi. Şarkımıza küçük bir klip de yaptık. Paylaşımlarımızı devam ediyor. 200, 300'ün üstünde yaklaşık 6 saatlik bir paylaşımımız var. Bu konuda memnunuz ama daha farklı ve geniş kitleye ulaşmasını istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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