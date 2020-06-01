Kısıtlamalar sonrası İlk uçuş Ankara'ya
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Kısıtlamalar sonrası İlk uçuş Ankara'ya

Kısıtlamalar sonrası İlk uçuş Ankara'ya Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak" Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen uçak seferleri bugün Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara uçuşuyla başlıyor.

01.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:04

Kısıtlamalar sonrası İlk uçuş Ankara'ya

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak"

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen uçak seferleri bugün Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara uçuşuyla başlıyor. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak" dedi.

THY, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 2.5 aydır ara verdiği uçuşlarına yeniden başlıyor. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya düzenlenen ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin de aralarında bulunduğu 156 yolcu katılıyor.

İlk uçuş öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve yetkiler katıldı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu korona virüse karşı havalimanlarında alınan önlemleri anlatarak, "Bugün aynı zamanda iller arası seyahatlerin normal alkışına döndüğü bir gün. Karayolu, demiryolu ve havayolunda eski günlerimize dönme yolunda önemli adımlar atıyoruz. Son bir aydır havalimanlarına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için yoğun çalışma sürdürdük. Sağlık bakanlığının öngördüğü tedbirler doğrultusunda havaalanı salgın tedbirerli ve sertifikasyonu genelgesi yayınladık. Artık bu programa göre tüm havalimanlarımız koviod 19 salgınına karşı yeniden düzenleniyor ve bakanlık olarak havalimanlarımıza sertifkalarımızı vereceğiz. 5 büyük ilimizde 6 büyük havalimanımız sertiifkasyon süreci tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Uçuşlar sırasında her türlü tedbirin alındığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın seyahat ederken içleri rahat olsun istiyoruz. Bu nedenle tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak. Bugünden itibariyle havalimanlarına girişten çıkışa kadar yolculuğun tüm aşamalarında izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz. Sertifikamız sadece havalimanı ve terminal işletmecili ile yer hizmetleri kuruluşlarını değil, havalimanına yolcu getiren ulaşım araçlarını, yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde olması gereken tedbirleri içermektedir. Salgına karşı havalimanlarında asla taviz vermeyeceğimiz 4 ana unsur belirledik. Herkesin maske takması, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanların koruyucu teçhizat kullanmasıdır. havalimanlarında slot planlamalarını da tamamladık. Bu sayede uçuşlar arası sosyal mesafe kuralımız da olacak. Yolcu sertifikasyonunu askari düzeyde tutacağız. Uçuş sırasında uçak hijyen uzmanları da olacak. Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servisleri kullanan yolcular maske ile sosyal mesafe kurallarına göre oturacaklar. Karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşlarımızı şimdilik terminal binasında misafir edemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin salgın döneminde de güvenli bir liman olduğunu kanıtladığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Salgın sonrası normalleşme adımlarımızla da dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. Havalimanlarında aldığımız tedbirleri tüm ülkelerle paylaşıyoruz. Yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'ya pandemi sertifikasını verdi.

Kısıtlamalar sonrası İlk uçuş Ankara'ya

Kaynak: İHA

Manşet

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