Kısıtlamalar Sonrası Gaziantep'te ilk 'Normal' Gün Corona virüsü salgınının bulaş hızı olarak İstanbul'dan sonra ikinci il olarak kabul edilen Gaziantep'te de normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlaması kaldırıldı, kafe, restoran ve müzeler açıldı.

Corona virüsü salgınının bulaş hızı olarak İstanbul'dan sonra ikinci il olarak kabul edilen Gaziantep'te de normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlaması kaldırıldı, kafe, restoran ve müzeler açıldı. Kentte bulunan ülkenin en büyük hayvanat bahçesi de ziyaretçile ağırlamaya başladı Kaynak: DailyMotion.com