Kısıtlamalar Sonrası Gaziantep'te ilk 'Normal' Gün
Corona virüsü salgınının bulaş hızı olarak İstanbul'dan sonra ikinci il olarak kabul edilen Gaziantep'te de normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlaması kaldırıldı, kafe, restoran ve müzeler açıldı.
02.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:46
Corona virüsü salgınının bulaş hızı olarak İstanbul'dan sonra ikinci il olarak kabul edilen Gaziantep'te de normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlaması kaldırıldı, kafe, restoran ve müzeler açıldı. Kentte bulunan ülkenin en büyük hayvanat bahçesi de ziyaretçile ağırlamaya başladı
Kaynak: DailyMotion.com