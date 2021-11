Kısıtlamalar sonrası çileye dönüşen İstanbul trafiğinde servis faktörü

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'un trafik çilesi pandeminin yasaklarının ardından her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Pandemi öncesi kentin belli yerlerinde mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde artan trafik yoğunluğu, artık tüm gün ve her saatte yaşanmaya başladı. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden Sorumlu Trafik Müdür Yardımcısı Serap Çetinkaya, "2019 yılında bize 17 bin okul servisi başvurusu yapılmıştı. Geçen yıl okulların kapanmasıyla başvuru 7 bine kadar düştü. Bu seneyse 11 bin civarından okul servisi başvurusu geldi. Servisle yapılan okul yolculukları da özel otomobillere kaydı. Bu durumda trafikte büyük bir yoğunluğun oluşmasına neden oluyor" dedi. İstanbulluları çileden çıkartan trafik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Pandemi öncesi dönemde İstanbul'da sadece mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde artan trafik yoğunluğu artık kentin tamamında günün ilk ışıklarından, gün batımına kadar yaşanıyor. Uzmanlarsa pandemi döneminde vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmayıp, kendi araçlarıyla trafikte seyahat etmelerini İstanbul'da yaşanan bu trafik yoğunluğunun temel sebebi olarak görülüyor.

"BU HAFTA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN ARTMASINDA YAĞMUR ÇOK ETKİLİ OLDU"

"ARTIK YOLLAR BU KADAR ARAÇ YÜKÜNÜ KALDIRMIYOR"

"4 SAATTİR TRAFİKTEYİM, BU DURUMA BİR ÇÖZÜM BULMAMIZ LAZIM"