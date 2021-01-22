Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor?

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların en zaman biteceği merak ediliyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? İşte, yetkililerden gelen açıklamalar ve detaylar…

Sosyal hayatı büyük oranda etkileyen ve hayatın akışında zorluklara neden kısıtlamaların kalkacağı tarih araştırıyor. Peki, Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Aşılama sürecinin aktif bir şekilde devam ettiği Türkiye'de en çok merak edilen konulardan biri de kısıtlamaların ne zaman kalkacağı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon aşılama sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek" dedi.

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs yasakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilisi 'şartlı' verdi. HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan yetkili "Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek" dedi.

Sarıkaya şöyle devam etti: "Ancak 50 milyon dozun tamamının bu sürede gelmesi halinde bu sayı 25 milyona kolaylıkla ulaşacak. Zaten Sinovac'tan gelen ile nüfusun bu kadarının, Biontech'ten gelecek 4,5 milyon ile de 2,25 milyonun daha aşılanması ile 27 milyon kişinin Mart ortasında aşılanması söz konusu.

Bakanlığın etkin ve yetkin isminin şu sözleri önemli: 'Hedefimiz 15 Mart'ta bu sayıya ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek…' Şubat 15 için ise kimse şu aşamada ciddi bir umut veremiyor…"

RESTORANLAR YENİDEN AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Restoranlar yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: "Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız." diyerek cevap verdi.

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi