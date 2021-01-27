Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Yasaklar ne zaman bitecek?

Koronavirüs yasaklarının ne zaman biteceği vatandaşların merak konusu hakkında yetkililer de çeşitli açıklamalar yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili olarak konuştu. Peki, yasaklar ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle sosyal hayat yavaşlarken ekonomik hayatta ve hayatın birçok alanında değişimler yaşandı. Vatandaşlar süreç hakkında bilgiler araştırırken en çok Kısıtlamalar ne zaman kalkacak veyasaklar ne zaman bitecek sorularının yanıtlarını merak etti. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkacak, yasaklar ne zaman bitecek?

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna "Kabine toplantısından sonra, varsa öyle bir şey açıklarız" sözleriyle yanıt verdi.

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.