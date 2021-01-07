Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıka yasağı saatleri!

Koronavirüs kapsamında getirilen yasaklar ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıka yasağı saatleri!

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Türkiye'de, en çok sorulan soruların başında Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıka yasağı saatleri!

KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "Eylül ayında vaka sayılarının 3 binli rakamlara ulaşmasıyla kısıtlamalar getirildi. Demek ki vaka sayılarımız 3 binli rakamlardan aşağı inerse kısıtlamalar da yüksek ihtimalle kalkacaktır" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağının bitiş tarihi konusundaki meraklar bir sonraki kabine toplantısında giderilecek! Sabah'a konuşan Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamalarla ilgili olarak da vaka sayılarına işaret ederek, "Vaka sayılarımız 3 binli rakamlardan aşağı inerse kısıtlamalar da yüksek ihtimalle kalkacaktır" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün

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