Kısıtlamalar kalktı mı, hafta sonu yasakları kalkacak mı?

Kısıtlamalar kalktı mı, hafta sonu yasakları kalkacak mı? Pandemi nedeniyle belirlenen sokağa çıkma saatleri hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Koronavirüs tablosunda azalan rakamlar sonrası vatandaşların kısıtlamalar hakkında gelişme yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Kısıtlamalar kalktı mı, hafta sonu yasakları kalkacak mı? sorularının cevapları merak ediliyor.

KISITLAMALAR KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Koronavirüs yasakları ile ilgili alınan yeni kararlar kabine toplantısında açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı belirtilmişti.

Yasakların kalkıp kalkmayacağına dair gelişmeler için gözler kabine toplantısına çevrildi ancak kabine toplantısı tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok.

HAFTA SONU YASAKLARI KALKACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar hakkında yakın zamanda yapılan bir duyuru yok. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar devam ediyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ NELER?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için gün içerisinde saat 10.00-13.00 arasında sokağa çıkabilecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belirlenen saatler dışarısında sokağa çıkmak yasaklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI: 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklanan kararlara göre 20 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kararına eklemeler yapıldı. Yeni karar göre gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktıkları süre içinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Yeni genelgede bulunan " 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 1 belirlenen saatler içerisinde (10.00­13.00, 13.00­16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak." maddesi 20 yaş altı çocukların ve gençlerin şehir içi toplu taşıma kullanımı kısıtlandı.