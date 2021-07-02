Kısıtlamalar kalktı mı? Hafta içi yasak kalktı mı? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Temmuz'da kalkan yasakların ardından hangi yasakların kalktığı da merak konusu oldu. Normalleşme adımları çerçevesinde bilindiği üzere Temmuz ayı itibarıyla yepyeni bir döneme geçiliyor. Peki, Kısıtlamalar kalktı mı? Hafta içi yasak kalktı mı? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Bütün kısıtlamalar kalktı mı?

Hafta içi hafta sonu dahil tüm sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması kararıyla beraber bugün sabah saatlerinden itibaren milyonlar "Yasaklar kalktı mı, 1 Temmuz'dan sonra kaldırılan yasaklar hangileri?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Kısıtlamalar kalktı mı? Hafta içi yasak kalktı mı? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Bütün kısıtlamalar kalktı mı? İşte detaylar haberimizde…

2021 KISITLAMALAR KALKTI MI? SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağının kalkması ile ilgili detaylar netlik kazandı. 21 Haziran Kabine Toplantısı'nda kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.

YASAKLAR KALKTI MI? HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.

PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalles¸me do¨neminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, C¸ars¸amba, Pers¸embe, Cuma ve Cumartesi gu¨nleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar gu¨nleri ise Cumartesi gu¨nu¨ saat 22.00'den bas¸layıp Pazar gu¨nu¨nu¨n tamamını kapsayacak ve Pazartesi gu¨nu¨ saat 05.00'de tamamlanacak s¸ekilde sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek. Bu hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı yok.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL