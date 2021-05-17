Kısıtlamalar kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önündeki çadıra koştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı aileler, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından HDP önündeki çadıra gelerek eylemlerine devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı aileler, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından HDP önündeki çadıra gelerek eylemlerine devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle beraber eylemlerini çadırda sürdürmek için HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. 7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. PKK tarafından kaçırıldığı günden bu yana kızının peşini hiç bırakmadığını belirten Mutlu, "Yaklaşık 2 yıldır HDP kapısında hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Ben HDP'ye ait bir şey istemiyorum, Ceylan'ımı istiyorum. Eylemimden bir ay sonra Ceylan'ı konuşturdular, orada belli sürekli sağ tarafa dönerek konuşuyor, kekeliyor ve bir cümleyi defalarca tekrar ediyor, tehdit altında konuşturuyorlar. Eylemi terk etmem için çocuğumu konuşturuyorlar, ben kesinlikle davamdan vaz geçmeyeceğim. Ceylan'ı elime almayana kadar savaşımdan vaz geçmem" dedi.

"DÜNYA SESİMİZİ DUYDU HDP DUYMADI"

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde evlatlarını beklediklerini söyledi. Aydın, "Sesimizi bütün dünya duydu maalesef HDP duymadı, HDP kulağını tıkamış bu anne ve babaların feryadını neden duymuyorlar, biraz ellerini vicdanına koysunlar, burada anne ve babalar mağdurlar burada anne babaların çocuklarını alıp dağa göndermişler. HDP'nin iç yüzünü herkes görsün, görüyorsunuz HDP boşaltıp kaçmış buradan, HDP suçludur ki kaçıyor. Türkiye'nin dört bir yanında gelip aileler evlatlarını istiyor, neden bu anne ve babaların feryadını duymuyorlar" diye konuştu.

(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı