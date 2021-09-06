Kısıtlamalar kalktı ama fiyatlar düşmedi

- (Özel) Kısıtlamalar kalktı ama fiyatlar düşmedi Tanju Pekdemir: "Öğrencilerin sırtından fazla para kazanmaya çalışıyorlar" Yarı kapasite fiyatına tam kapasite yolculuk Pandemi döneminde kapasitelerini yarıya düşürüp bilet fiyatlarını arttıran otobüs firmaları, kısıtlamaların...

- (Özel) Kısıtlamalar kalktı ama fiyatlar düşmedi

Tanju Pekdemir:

"Öğrencilerin sırtından fazla para kazanmaya çalışıyorlar"

Yarı kapasite fiyatına tam kapasite yolculuk

ESKİŞEHİR - Pandemi döneminde kapasitelerini yarıya düşürüp bilet fiyatlarını arttıran otobüs firmaları, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından tam kapasite çalışmalarına rağmen fiyatları sabit tuttu.

Pandemi döneminde sosyal mesafenin korunması açısından şehirlerarası otobüs işletmeleri, yarı kapasite ile yolcu taşımış ve koltuk fiyatlarında buna bağlı olarak yükseliş göstermişti. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan firmaların, fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmadı. Yarı kapasiteli dönemdeki fiyatların, tam kapasitede aynı kalması ve hatta bazı firmaların yine zam yapması vatandaşın tepkisine neden oldu. Fiyatlardan memnun olmayan yolcular, duruma anlam veremediklerini ifade etti. Özellikle üniversitelerin açılması kararından sonra otogarlarda yaşanan yoğunlukla beraber otobüsler dolarken, öğrenci ve veliler bilet fiyatlarına şaşırıyor.

"Öğrenci olarak şikayetçiyim"

Eskişehir'den Çanakkale'ye eğitimi için giden üniversite öğrencisi Nursefa Pekdemir, fiyatların aynı kalmasını doğru bulmadığını ve herkesin seyahat ettiği dönemde bu yapılanın düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrenci olarak bu durumdan şikayetçi olduğunu belirten İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Pekdemir, "Herkesin bu dönemde seyahat ettiğini bildikleri için bunun fiyatlara yansıdığını düşünüyorum. Bu fiyatlar normal bir meblağ değil ve her kesimden insanda bu ücretleri karşılayamayabilir. Bunların düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrenci olarak bu durumdan şikayetçiyim" diye konuştu.

"Fiyatlarda düşüş olmadı, hatta yükselme oldu"

Öğrenci olan kızı Nursefa Pekdemir'i okuluna yollamak için otogarda bulunan baba Tanju Pekdemir, fiyatların otobüs firmalarının yarı kapasite ile çalıştığı dönemdeki fiyatlara dahi tam kapasiteli çalıştıklarında zam yaptıklarını iddia etti. Tanju Pekdemir, "Tabii fiyatlar aynı kaldı. Pandemi döneminde bu fiyatları normal karşıladık çünkü az yolcu taşıyorlardı ama şuan da tam kapasitede çalışmalarına rağmen fiyatlarda düşüş olmadı, hatta yükselme oldu. Pandemide daha ucuza gittiğimizi hatırlıyorum. Tabii ki fırsatçılık var burada. Bu şekilde insanların mecburiyetlerini kullanarak öğrencilerin sırtından fazla para kazanmaya çalışıyorlar. Bu da müdahile edilmesi gereken konu var" diyerek pahalılıktan dolayı serzenişte bulundu.

"Hastalık yok herkes cebini düşünüyor"

Eskişehir'de otogarda bekleyen yolculardan biri olan Selim Açmak, bilet fiyatlarının yüksekliğine değinerek, koronavirüs tedbirlerinin otobüslerde hiçe sayıldığını belirtti. Konuyla alakalı Selim Açmak, "Bilet fiyatları yüksek. Tabiri caizse bizi soyuyorlar diyebilirim. Kendilerince ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorlar böyle. Hala vaka sayısı yüksek, insanların sağlığını düşündüklerini düşünmüyorum. Ben mesela Samsun'dan buraya geldim, otobüs tam kapasiteydi, sıkışıktı, temizlik yoktu. Fiyatlar yüksek, bir sürü insan salgından ölüyor onların vebalini nasıl kaldıracaklar bilmiyorum. Hastalık falan yok ülkemizde, herkes cebini düşünüyor" diyerek sosyal mesafe kurallarına insanların uymadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut