Son dakika haberi | Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu
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Son dakika haberi | Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından çadırda gelip eylemlerine...

Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından çadırda gelip eylemlerine kaldıkları yerden devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası HDP il binası önündeki çadırda sürüyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor. Oğlunun 5 sene önce İstanbul Marmara Üniversitesinde kaybolduğunu kaydeden Erdinç, "Oğlum var mıdır yok mudur bilmiyorum. Hiç haber alamadım, ben burayı bırakmayacağım. Oğlum gelene kadar ben bu çadırdan gitmeyeceğim. Oğlumu bana versinler çekip giderim, bunlar bize paralı asker diye iftira atıyorlar, biz paralı asker değiliz. Çocuğumuzu almadan bu kapıyı terk etmiyoruz, onlardan hiçbir şey istememişiz, hiç bir şey de istemiyoruz. Oğlumu bana versinler çeker giderim" dedi.

Son dakika haberi | Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu
Son dakika haberi | Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu
Son dakika haberi | Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu
Son dakika haberi | Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu
Son dakika haberi | Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu
Son dakika haberi | Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu
Son dakika haberi | Kısıtlamalar kalktı, aileler HDP önündeki çadırın yolunu tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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