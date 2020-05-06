Kısıtlamalar kalkınca Madrid sokakları hareketlendi
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Kısıtlamalar kalkınca Madrid sokakları hareketlendi

Kısıtlamalar kalkınca Madrid sokakları hareketlendi
06.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:18

14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, hükümetin getirdiği belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı.

14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, hükümetin getirdiği belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı.

Kısıtlamalar kalkınca Madrid sokakları hareketlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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