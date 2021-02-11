Kısıtlamalar kalkacak mı? Yasakalr kalkacak mı?
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Kısıtlamalar kalkacak mı? Yasakalr kalkacak mı?

11.02.2021 09:48 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:51
Kısıtlamalar kalkacak mı? Yasakalr kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı başta olmak üzere koronavirüse ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Çok merak edilen 65 yaş üzeri ne zaman aşılanacak soruusu da cevaplanırken gündeme dair açıklamalaryapıldı. Peki, Kısıtlamalar kalkacak mı?

Aşılama uygulamasının başlamasıyla 65 yaş üzeri ne zaman aşılanacak, sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla merak edilenkonuya açıklık getirdi. Peki, Kısıtlamalar kalkacak mı?

65 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Yeni tedbirler anlamında şu an var olan tedbirlerin devamından yana olduğunu Bilim Kurulunda ifade etmiştim. Yeni bir tedbir ilavesi şu an düşünülmüyor. Mutasyonların salgının seyrine etkisine fazla olduğunu biliyoruz ama ülkemizde bölgesel farklılığa yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mutasyon sayıları giderek artmaya devam ediyor ama vaka sayılarında önemli oranda bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz.

Son 2 hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Mutasyonun olduğu bölgede daha yoğun bir artış şeklinde gözlemimiz yok. Mutasyonun bulaştırıcılığının daha fazla olduğunu biliyoruz.

Halen virülans üzerinde bir etkisinin olmadığını biliyoruz. Ama Güney Afrika ve Brezilya için farklı birtakım yaklaşımlar söz konusu. Net bir şey şu anda söylemiyoruz. Şu dönemde özellikle tedbirler noktasında daha hassas davranmamız gerekiyor.

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