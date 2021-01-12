Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kısıtlamalar devam edecek mi? Yasaklar devam edecek mi? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Koronavirüs pandemisinde artan vaka artışı son dönemde azalmaya başladı. Bununla beraber vatandaşlar kısıtlamalarda normalleşme beklentisine girdi ve Yasaklar devam edecek mi? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kısıtlamalar devam edecek mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

2020 Mart ayından bu yana devam eden ve zaman zamana artış ve düşüler gösteren vaka sayıları son dönemde azalmaya başladı. Vatandaşlar da sosyal hayatı kısıtlayan tedbirlerin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kısıtlamalar devam edecek mi? Yasaklar devam edecek mi? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte, detaylar…

KISITLAMALAR KALDIRILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salgının sağlık sistemi üzerindeki yükünün hafiflediğini dile getiren Erdoğan, vaka sayılarının belirli bir seviyenin altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını ifade etti.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızında gözle görülür bir şekilde azalma olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerinde yükü önemli ölçüde hafifledi. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz." ifadesini kullandı.

YASAKLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Erdoğan, koronavirüs salgınına kalıcı çare bulunana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi.