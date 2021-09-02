Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri gelir mi? 2021 kısıtlamalar ve yasaklar geri mi gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablolarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur" dedi. Bunun ardından vatandaşlar Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri gelir mi? 2021 kısıtlamalar ve yasaklar geri mi gelecek? sorularının cevaplarını merak etti. İşte bilgiler...

Koronavirüs vakalarında ve vefatlarındaki artış kısıtlamalar geri gelir mi, yasaklar tekrar geri gelir mi sorularını gündeme getirdi. Vatandaşlar, yeni kısıtlama olacak mı? 2021 yeni yasaklar olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KISITLAMALAR GERİ GELİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 290 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 164 hasta taburcu olurken bugün 302 bin 869 test yapıldı. Bunun ardından Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri gelir mi? 2021 kısıtlamalar ve yasaklar geri mi gelecek? merak edildi.

Kısıtlamalar geri gelecek mi, yasaklar geri gelir mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçtiğimiz aylarda yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kısıtlama şuan için gündemde yok açıklaması yapılmıştı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası konuşması:

"KISITLAMA ŞU AN İÇİN GÜNDEMDE YOK"

İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

FAHRETTİN KOCA'NIN 1 EYLÜL 2021 AÇIKLAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78.24 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 78.24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60.20 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 37 MİLYON 368 BİN 108OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 48 milyon 563 bin 507 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 37 milyon 368 bin 108 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 661bin 464 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 252 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 893 da yeni vaka tespit edilmişti.