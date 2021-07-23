Kısıtlamalar geri mi gelecek? 2021 kısıtlamalar geri gelir mi? Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamalar geri mi gelecek? 2021 kısıtlamalar geri gelir mi? Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kısıtlamalar geri mi gelecek? 2021 kısıtlamalar geri gelir mi? Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Artan koronavirüs vakalarından sonra kısıtlamalar geri gelecek mi sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşım yaptı. Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" dedi. Peki, kısıtlamalar geri mi gelecek? Kısıtlamalar geri mi dönüyor? Açıklama yapıldı mı?

Kısıtlamalar geri gelecek mi en merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde koronavirüs tablosundaki artış, kısıtlamaların tekrardan gündeme gelir mi sorusunu akıllara getirdi. Peki, kısıtlamalar geri dönecek mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Toplantıda karar çıkar mı? Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ 2021?

Kısıtlamalar geri gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat korona vakalarının artmasıyla birlikte Sağlık Bakanı Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşım yaptı. Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" dedi. Bunun ardından kısıtlamalar tekrar geri gelir mi merak edilmişti.

Kısıtlamalar geri mi gelecek? 2021 kısıtlamalar geri gelir mi? Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kısıtlamalar ile ilgili kararlar Bilim Kurulu toplantısında ve Kabine toplantısında ele alınmaktadır. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantıları genellikle Çarşamba veya Perşembe günleri yapılmaktadır. Bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla toplantı yapılmamıştı. Fakat bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılabileceği düşünülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı dolayısıyla bir öndeki Kabine Toplantısı erken tarihe alınmıştı. Bir sonraki toplantının ise 26-27 Temmuz tarihlerinde, önümüzdeki Pazartesi veya Salı günlerinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısıtlamalar geri mi gelecek? 2021 kısıtlamalar geri gelir mi? Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 22:55:56. #1.14#

title