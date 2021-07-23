Kısıtlamalar geri mi gelecek? 2021 kısıtlamalar geri gelir mi? Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Artan koronavirüs vakalarından sonra kısıtlamalar geri gelecek mi sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşım yaptı. Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" dedi. Peki, kısıtlamalar geri mi gelecek? Kısıtlamalar geri mi dönüyor? Açıklama yapıldı mı?

Kısıtlamalar geri gelecek mi en merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde koronavirüs tablosundaki artış, kısıtlamaların tekrardan gündeme gelir mi sorusunu akıllara getirdi. Peki, kısıtlamalar geri dönecek mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Toplantıda karar çıkar mı? Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ 2021?

Kısıtlamalar geri gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat korona vakalarının artmasıyla birlikte Sağlık Bakanı Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşım yaptı. Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" dedi. Bunun ardından kısıtlamalar tekrar geri gelir mi merak edilmişti.

Kısıtlamalar ile ilgili kararlar Bilim Kurulu toplantısında ve Kabine toplantısında ele alınmaktadır. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantıları genellikle Çarşamba veya Perşembe günleri yapılmaktadır. Bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla toplantı yapılmamıştı. Fakat bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılabileceği düşünülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı dolayısıyla bir öndeki Kabine Toplantısı erken tarihe alınmıştı. Bir sonraki toplantının ise 26-27 Temmuz tarihlerinde, önümüzdeki Pazartesi veya Salı günlerinde yapılacağı tahmin ediliyor.