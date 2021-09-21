Kısıtlamalar geri gelecek mi? Gözler Bilim Kurulu kararlarında - Haberler
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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Gözler Bilim Kurulu kararlarında

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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Gözler Bilim Kurulu kararlarında

6 Eylül tarihinde başlayan yüz yüze eğitim sonrası gözler Sağlık Bakanı Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı kararlarına çevrildi. Kısıtlamalar geri gelecek mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kısıtlamalar geri gelecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. İşte, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar hakkında bilgiler.

2 Eylül Perşembe günü Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şunları söylemişti;

"İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız."

Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplanmıştı. Bu toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca kısıtlamalar ile ilgili şu yanıtı vermişti; Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez. Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır." Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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