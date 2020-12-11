Kısıtlamalar genişleyecek mi? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? 14 gün yasak olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin "14 günlük kısıtlamadan söz ediliyor, kısıtlamalar genişleyecek mi?" şeklinde yönelttiği soruyu yanıtladı. Peki, kısıtlamalar genişleyecek mi? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? 14 gün yasak olacak mı?

KISITLAMALAR GENİŞLEYECEK Mİ?

Gazetecilerden birinin "Hafta sonu kısıtlaması var ama genişlemesi söz konusu olabilir mi? Bazı bilim insanları vaka sayısının azaltılması için tamamen kapanmadan, 14 günlük bir sokak kısıtlamasından bahsediyor" sorusuna Erdoğan'ın yanıtı şu şekilde oldu: "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu'nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz"