Kısıtlamalar ev taşıyacaklara fırsat oldu
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Kısıtlamalar ev taşıyacaklara fırsat oldu

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Kısıtlamalar ev taşıyacaklara fırsat oldu

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması taşınanlar için adeta fırsata dönüşürken, araç trafiğinin olmaması işleri de kolaylaştırdı.

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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması taşınanlar için adeta fırsata dönüşürken, araç trafiğinin olmaması işleri de kolaylaştırdı.

Korona virüs pandemisinde artan vaka sayılarıyla beraber Eskişehir'de hafta sonları bir aylık süre sonrasında yeniden kapanması sonrası sokaklar boş kaldı. Yasağın olmadığı süreçlerde özellikle çarşı içerisinde eşya nakliyesi çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, araç trafiğinin de aksamasına sebebiyet veriyordu. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla boş kakan sokaklar taşınmak isteyen vatandaşlar için ortaya yeni bir fırsat çıkardı. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması evinden taşınan vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar daha rahat taşınma işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. - ESKİŞEHİR

Kısıtlamalar ev taşıyacaklara fırsat oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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