Kısıtlamalar bu sektöre yaradı
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Kısıtlamalar bu sektöre yaradı

18.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:57
Kısıtlamalar bu sektöre yaradı

Bilecik'te Korona virüs (Covit-19) salgını sebebi ile hafta sonu yaşanan kısıtlamalar sebebi ile evde oturmak zorunda kalan bayanlar yüncülere akın ederken, örgüye talep arttıTüm Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bir çok sektör durma noktasına...

Bilecik'te Korona virüs (Covit-19) salgını sebebi ile hafta sonu yaşanan kısıtlamalar sebebi ile evde oturmak zorunda kalan bayanlar yüncülere akın ederken, örgüye talep arttı

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bir çok sektör durma noktasına gelirken, hareketliliğin yaşandığı az sayıda sektörlerden biri de yüncüler oldu. Salgınla mücadele kapsamında aralık ayının ilk hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanırken, hafta sonunu evde geçirecek bayanlar yüncülere akın ettiler.

"Talep fazla"

Hem kısıtlamanın hem de kışın gelmesiyle işlerinin arttığı anlatan yüncü Mustafa Minteş, "Pandemi sürecinde iş yapan sektörlerden bir tanesiyiz. Hafta sonu kısıtlamalarında bayanlar telefonların bakmaktan ve televizyonları seyretmekten sıkıldılar. 56 saatlik kısıtlama sonrası bayanlar artık örgü örmeye başladı. Birçok müşterimiz can sıkıntısı örgü örerek geçirdiğini söylüyor. Yünün her çeşidi ilgi görüyor. Örgü bilmeyen bayanlar ilk olarak atkı yapmakla başlıyor. En çok koyu renkler tercih ediliyor. Bunun sebebi bere, atkı gibi şeylerin örülmesinden" dedi. - BİLECİK

Kısıtlamalar bu sektöre yaradı
Kısıtlamalar bu sektöre yaradı
Kısıtlamalar bu sektöre yaradı
Kısıtlamalar bu sektöre yaradı
Kısıtlamalar bu sektöre yaradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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