Kısıtlamalar bitti, o günlerin stresini denize girerek attılar
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Kısıtlamalar bitti, o günlerin stresini denize girerek attılar

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | Güncel

Kısıtlamalar bitti, o günlerin stresini denize girerek attılar Korona virüs sebebiyle uygulanan tedbirlerin kaldırılmasının ardından sahiller doldu.

Kısıtlamalar bitti, o günlerin stresini denize girerek attılar

İSTANBUL - Korona virüs sebebiyle uygulanan tedbirlerin kaldırılmasının ardından sahiller doldu. Beylikdüzü Gürpınar'da güneş ve kumun tadını çıkaran vatandaşlar, denize girerek kısıtlama günlerinin stresini üzerinden attı.

Aylardır süren korona virüs kısıtlamaları 1 Temmuz itibarı ile son buldu. Durumu fırsat bilen vatandaşlar, Beylikdüzü Gürpınar sahilinde renkli görüntüler oluşturdu. Yaz aylarının da gelmesiyle ısınan havaları fırsat bilen vatandaşlar, sahilde kumun ve güneşin tadını çıkarttı. Deniz ile kavuşan çocukların eğlenceli oyunları ise izleyenleri tebessüm ettirdi. Kısıtlamaların kalkmasıyla rahatlamak için yüzmeye geldiğini ifade eden Rıdvan Akengin ise, "Uzun süredir kısıtlamalar devam ediyordu ama şükürler olsun ki kaldırıldı. İnşallah yakın zamanda virüs de biter ve insanlar rahat bir nefes alırlar çünkü gerçekten insanlar çok sıkıldı" dedi.

Kısıtlamalar bitti, o günlerin stresini denize girerek attılar
Kısıtlamalar bitti, o günlerin stresini denize girerek attılar
Kısıtlamalar bitti, o günlerin stresini denize girerek attılar
Kısıtlamalar bitti, o günlerin stresini denize girerek attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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